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Цзю назвал Фьюри фаворита в поединке с Уайтом за пояс WBC в тяжелом весе

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Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Константин Цзю поделился ожиданиями от поединка между британцами Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом за пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

«Я все-таки Фьюри считаю фаворитом, если он подготовился, — приводит слова Цзю «Газета.Ru». — Я не видел его состояния, не знаю, в какой форме находится Тайсон. Если расслабился, как это бывает, то Уайт может преподнести сюрпризы. А так, если оба подготовились к поединку и находятся в хорошей форме, то Фьюри все же имеет определенное преимущество».

Бой между Фьюри и Уайтом состоится в ночь с 23 на 24 апреля. Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Фьюри — чемпион мира по версии WBC. В октябре 2021 года он защитил пояс в реванше с американцем Деонтеем Уайлдером.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/22/17616626.shtml
Бокс
Тайсон Фьюри
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