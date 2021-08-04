Дацик разнес арбуз с портретом Эльбаева: «Твои мозги разлетятся так же»
Скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик одним ударом разнес арбуз, к которому прикрепил портрет своего будущего соперника — Данияла Эльбаева («Т-34»). Видео было опубликовано в соцсетях.
«Даниял, после нашего боя твои мозги разлетятся так же», — пригрозил Дацик.
Боец считает, что ему удастся победить Эльбаева уже в первом раунде. Он заявил, что «пробьет броню заржавевшего танка», намекая на прозвище «Т-34».
Поединок пройдет в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве в пятницу, 13 августа. Начало — в 23.00 по московскому времени.
РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/865092-datsik-raznes-arbuz-s-portretom-t-34-tvoi-mozgi-razletiatsia-tak-zhe
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