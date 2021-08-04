Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Дацик разнес арбуз с портретом Эльбаева: «Твои мозги разлетятся так же»

19:21
Теги:

Скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик одним ударом разнес арбуз, к которому прикрепил портрет своего будущего соперника — Данияла Эльбаева («Т-34»). Видео было опубликовано в соцсетях.

«Даниял, после нашего боя твои мозги разлетятся так же», — пригрозил Дацик.

Боец считает, что ему удастся победить Эльбаева уже в первом раунде. Он заявил, что «пробьет броню заржавевшего танка», намекая на прозвище «Т-34».

Поединок пройдет в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве в пятницу, 13 августа. Начало — в 23.00 по московскому времени.

РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/865092-datsik-raznes-arbuz-s-portretom-t-34-tvoi-mozgi-razletiatsia-tak-zhe

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Это провокация? Я в такие совпадения не верю». Российские синхронистки и тренер — о новой накладке с музыкой на Олимпиаде
Священник и работники крематория изнасиловали и убили школьницу
К чему чешутся ладони и глаза — приметы
Смерч в Татарстане и его последствия сняли на видео
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд