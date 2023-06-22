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Сегодня, 14:31

Бивол может в сентябре провести бой с Ярдом

Руслан Минаев
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Россиянин Дмитрий Бивол может провести бой в сентябре. По информации ТАСС, среди возможных соперников — британец Энтони Ярд.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявлял, что помимо Ярда с Биволом может подраться также Дэн Азиз.

28 января Ярд проиграл Артуру Бетербиеву нокаутом в восьмом раунде.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: ТАСС
Бокс
Дмитрий Бивол
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