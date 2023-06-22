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Эдди Хирн: «Я слышал, что Нганну подерется с Чисорой в декабре»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что в дебютном поединке по боксу экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) может встретиться с 39-летним британским супертяжеловесом Дереком Чисорой (33-13).

«Я слышал, что Нганну подерется с Чисорой в декабре, — сказал Хирн в эфире The MMA Hour. — Саудовцы хотят устроить громкое мероприятие с участием тяжеловесов. На самом деле мне нравится этот бой, потому что я не считаю, что Франсис окажет конкуренцию Фьюри или Эй Джею [Энтони Джошуа].

Франсис хочет получить большой гонорар. Франсис действительно может бить. Если он попадет по Фьюри, попадет по Эй Джею или попадет по Чисоре, то сможет выиграть бой. Я не знаю, чего хочет Франсис, но речь идет о десятках миллионов долларов.

Когда я общался с Эй Джеем, он сказал, что хочет побить Уайлдера, хочет подраться с [Тайсоном] Фьюри за титул чемпиона мира. Когда я заговорил о поединке с Нганну, он нахмурился и сказал, что ему это просто неинтересно".

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Бокс
Дерек Чисора
Франсис Нганну
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