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Сегодня, 19:25

Поветкин: «Фьюри? Буду болеть за Усика, потому что он славянин»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Поветкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин высказал свое мнение по поводу возможного противостояния между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик — Фьюри? Блин, честно, не знаю. Тайсон какой-то нестандартный, кривой, но духовитый, сильный. В бою с Уалйдером он упал, поднялся и выиграл. Он лезет вперед, попадает размашистыми ударами. Не знаю, но я бы однозначно болел за Усика. Даже сейчас, потому что он славянин», — сказал Поветкин «СЭ».

Ранее Поветкин прокомментировал оскорбительные высказывания Усика в адрес России и россиян.

В последнем поединке, который состоялся в августе прошлого года, Усик победил Энтони Джошуа раздельным решением судей.

Бокс
Александр Поветкин
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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Поветкин заявил, что намерен поговорить с Усиком об оскорблениях в адрес россиян
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