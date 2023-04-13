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Сегодня, 08:29

Андре Уорд назвал главную интригу в бою Гарсии и Дэвиса

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0) отметил, что у бывшего временного чемпиона мира по версии WBC в легком весе Райана Гарсии (23-0) есть шанс на победу над регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (28-0), если он выдержит удар «Танка».

«Все зависит от того, сможет ли Гарсия выдержать удар Дэвиса, — сказал Уорд Fight Hub TV. — Сможет ли он, пропустив удар, сохранить самообладание и продолжить выполнять установку на бой? Если да, тогда у него есть шанс.

Это будет непростой бой для обоих парней. И я не думаю, что бой продлится всю дистанцию, независимо от того, кого вы считаете фаворитом".

Гарсия и Дэвис подерутся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Андре Уорд
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