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Сегодня, 19:20

Поветкин заявил, что намерен поговорить с Усиком об оскорблениях в адрес россиян

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Поветкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что намерен поговорить с украинцем Александром Усиком по поводу оскорблений в адрес России.

«С Сашей что-то произошло, чего мы не знаем. У меня нет к нему негатива. Я прекрасно понимаю, что он живет в этой стране. Я оскорбления в свою сторону не проглочу... Когда увидимся, обязательно у него спрошу. Я не позволял себе оскорблять никого», — сказал Поветкин на YouTube-канале «Ушатайка».

22 марта 2023 стало известно о срыве боя между Усиком и Тайсоном Фьюри. Поединок был запланирован на апрель этого года. Сообщается, что стороны не смогли урегулировать финансовые вопросы. Последний бой Усик провел 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7TrC2cx0I4k
Бокс
Александр Поветкин
Александр Усик
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