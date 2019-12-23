Риото Мурата нокаутировал Стивена Батлера

В Японии состоялся титульный бой в среднем весе, в котором японский боксер Риота Мурата сразился с канадцем Стивеном Батлером. Бой закончился победой Мураты техническим нокаутом в пятом раунде. Таким образом, Мурата успешно защитил свой пояс «регулярного» чемпиона мира по версии WBA.

Для 33-летнего Мураты эта победа стала 16-й (13 нокаутом) при двух проигрышах, а 24-летний Батлер, впервые претендовавший на титул чемпиона мира, потерпел второе поражение — также у канадца 28 побед (24 нокаутом) и одна ничья.

Ранее Мурата мог стать соперником казахстанца Геннадия Головкина, который владеет титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.