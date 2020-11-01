«Реванша с Усиком»: Кокляев поздравил Гассиева с победой

Пауэрлифтер Михаил Кокляев поздравил с победой россиянина Мурата Гассиева с победой над албанским боксером Нури Сефери. 31 октября Гассиев на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» победил нокаутом в первом раунде.

Я Мурата поздравляю, болел за него, очень все скоренько, быстренько, но, как он и сказал, победа, не важно какая, в первом раунде, в последнем, самое главное — это победа, — цитирует Кокляева «РЕН ТВ». — Ну, и с дебютом поздравляю в супертяжелой весовой категории нашего чемпиона. Мурат, ты молодец! Новых побед, ну и, конечно, реванша с Усиком".

Украинец Александр Усик в эти минуты проводит бой с британцем Дереком Чисорой. «РЕН ТВ» ведет прямую трансляцию поединка.