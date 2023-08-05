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5 августа, 13:33

Дрейк сделал ставку на бой Джейка Пола и Нейта Диаса — выигрыш принесет рэперу 1 миллион долларов

Руслан Минаев
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Дрейк.
Фото Global Look Press

Рэпер Дрейк сделал ставку на бой между блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC Нейтом Диасом. Музыкант поставил 250 тысяч долларов на победу Диаса. Поединок состоится в ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США).

«Джейк — зверь, но я никогда не смогу поставить против своего брата Диаса», — написал рэпер в соцсети.

Помимо прочего, Дрейк известен своими ставками на спортивные события. В большинстве случаев команды или спортсмены, на которых ставил рэпер — проигрывали.

Одной из немногих победных — была ставка на бойца ММА Исраэля Адесанью в поединке с Алексом Перейрой за титул чемпиона UFC в среднем весе. Тогда Дрейк выиграл 2,7 миллиона долларов. Также канадский музыкант заработал более 2 миллионов после победы «Денвера» в финале НБА — тогда он поставил на победу «Наггетс» 1 миллион долларов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Джейка Пола и Нейта Диаса.

Бокс
Джейк Пол
Нейт Диас
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