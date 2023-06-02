Рэпер Дрейк поставил 1 миллион долларов на победу «Денвера» в финале НБА

Рэпер Дрейк уверен в победе «Денвера» в финале плей-офф НБА. Музыкант поставил миллион долларов на победу «Наггетс» в серии с «Майами».

После первого матча «Денвер» ведет в серии со счетом 1-0. Дрейк также поставил 250 тысяч долларов на то, что «Наггетс» победят «Хит» со счетом 4-1 в серии. В случае победы обе ставки принесут музыканту 2 миллиона 80 тысяч долларов.

В большинстве случаев команды или спортсмены, на которых сделал ставку Дрейк — проигрывали.

Одной из немногих победных — была ставка на бойца ММА Исраэля Адесанью в поединке с Алексом Перейрой за титул чемпиона UFC в среднем весе. Тогда Дрейк выиграл 2,7 миллиона долларов.