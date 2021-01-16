Райан Гарсия хочет завязать с боксом в 26 лет и перейти в ММА

Американец Райан Гарсия планирует завершить карьеру боксера и стать бойцом ММА. В начале этого года 22-летний боксер нокаутировал британца Люка Кэмпбелла и завоевал временный титул WBC в легком весе. На его счету 21 победа и 0 поражений.

— Если одни говорят: «Ок, ты победил всех на ринге», но кто-то отвечает: «Это не настоящая драка — настоящая борьба — это удары ногами, удушающие и все такое», — цитирует ESPN Гарсию. — Угадайте, что я тогда сделаю? Я пойду и докажу им, что являюсь лучшим бойцом в мире. Пойду в ММА, чтобы доказать, что величайший и победить кого бы то ни было. Если это должен быть Конор Макгрегор, я сделаю это. И я говорю это не для того, чтобы получить деньги — меня не волнуют деньги. Я говорю это только потому, что так чувствую. Все еще планирую уйти в 26 лет. Тем не менее, если я вернусь на ринг, буду сражаться только с людьми, которые скажут, что Райан не может их победить.