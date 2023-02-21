Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:11

Райан Гарсия хочет «сломать» Василия Ломаченко

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) отреагировал на слова экс-чемпион мира в легком весе Василия Ломаченко (17-2), который заявил, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) одолеет Гарсию.

«Когда я закончу с Джервонта, как насчет того, чтобы сломать этого робота?» — написал Гарсия в Twitter.

Дэвис и Гарсия должны встретиться 15 апреля в Лас-Вегасе, США.

Ломаченко 20 мая проведет бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (28-0).

Бокс
Василий Ломаченко
1
0
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев: «Я перестал болеть за Усика. Что-то он слишком в крайности впадает»
Новости
RSS RSS
Все новости