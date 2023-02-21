Камил Гаджиев: «Я перестал болеть за Усика. Что-то он слишком в крайности впадает»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев признался, что больше не поддерживает чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Усик и Фьюри перешли к согласованию даты боя. Я, кстати, в последнее время перестал болеть за Усика. Раньше реально болел, в последнее время перестал: что-то он слишком в крайности впадает, на мой взгляд. Хотя вопрос политический, мы здесь его не трогаем.

Наверное, это просто сумасшедший бой. Для нас он даже интереснее, чем Фьюри — Джошуа, потому что это постсоветское пространство», — сказал Гаджиев на KAMIL TIME.

Объединительный бой Усика и Тайсона Фьюри (33-0) может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.