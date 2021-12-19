Проводников победил Багаутинова на турнире Open Fighting Championship 15

Экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников победил по очкам бывшего бойца UFC Али Багаутинова в поединке по правилам бокса.

Бой между российскими спортсменами прошел в Москве в рамках турнира Open Fighting Championship 15. Он продлился все пять раундов и завершился раздельным решением судей.

На счету Проводникова 30 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Он завершил карьеру в 2016 году и провел поединок впервые за пять лет.

35-летний Багаутинов в ММА одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. В трех боях по правилам бокса он одержал две победы и потерпел одно поражение (от Проводникова).