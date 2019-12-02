Промоутер Усика: «Чисора согласился на бой с Александром»

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, заявил, что следующим соперником спортсмена, вероятно, станет Дерек Чисора.

— Можете подтвердить, что следующим соперником Усика станет Дерек Чисора?

— Чисора — наиболее вероятный соперник. Мы как раз его рассматриваем как вариант номер один. Он согласился на бой, но мы еще не выяснили дату и статус этого поединка, и не подтвердили окончательно участие Александра.

— То есть, контракт на бой еще не подписан?

— Нет. Если бы он был подписан, то была бы уже конкретика. Еще ничего не подписано, — цитирует Красюка Tribuna.com.

Ранее Усик дебютировал в тяжелом весе поединком против Чазза Уизерспуна и одержал победу нокаутом.