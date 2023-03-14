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Промоутер Фьюри: «Бой Тайсона и Усика состоится. Никаких проблем не предвидится»

Давид Хачатрян
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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) состоится.

«Бойцы договорились о распределении призового фонда. Это значит, что бой состоится — сказал Уоррен talkSPORT. — Осталось только зафиксировать все это в контракте. Никаких проблем не предвидится. Бой состоится».

Ранее Александр Красюк, промоутер Усика, предположил, что Фьюри ищет повод уйти от боя.

«Он серьезно? Он обвиняет в трусости парня, который отправился в Германию драться с Кличко? Подозревает в трусости парня, который трижды дрался в Америке с Уайлдером? Да у Тайсона яйца размером с... У него нереально огромные яйца», — заявил Уоррен.

Фьюри и Усик должны подраться 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде (Саудовская Аравия).

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе ФК «Тоттенхэм» в Лондоне.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
3
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