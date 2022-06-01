Бой Тима Цзю и Джермелла Чарло может состояться осенью

Промоутер обязательного претендента на титул WBO в первом среднем весе Тима Цзю (21-0) Джордж Роуз сообщил, что бой против Джермелла Чарло (35-1) за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе может состояться осенью либо в США, либо в Австралии.

«Чарло является абсолютным чемпионом, и поэтому он сторона А, — приводит слова Роуза издание Fox Sports. — Мы рассчитываем, что бой пройдет либо в США, либо в Австралии. Мы бы, конечно, хотели драться в Австралии, но Чарло захочет в США. Если он выберет США, то мы будем настаивать на Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе. Предполагаемая дата боя — октябрь или ноябрь».

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Чарло провести защиту титулов против обязательного претендента Цзю. Стороны должны согласовать условия боя до 20 июня. В противном случае будут назначены промоутерские торги.

Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира 15 мая в Карсоне, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Брайана Кастаньо (17-1) техническим нокаутом в 10-м раунде.

27-летний Цзю в конце марта одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей и заполучил звание обязательного претендента.