"Приеду в Россию и выиграю нокаутом". Ярд - о поединке с Ковалевым

Лидер рейтинга WBO Энтони Ярд заявил, что рассчитывает на победу в предстоящем поединке с чемпионом по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.

- Я могу стать номером один в истории, - цитирует Mirror Ярда. - Конечно, я ожидаю, что столкнусь с парочкой трюков. Мой план простой и понятный, я не собираюсь его усложнять. Я не говорю, что буду выбрасывать комбинации из 25 ударов. Я не намерен предсказывать, в каком раунде оформлю нокаут. Но Энтони Ярд приедет в Россию и победит нокаутом.

Бой пройдет на родине 36-летнего Ковалева – в Челябинске. Он состоится 24 августа. В своем последнем поединке россиянин победил Элейдера Альвареса. Первый канал проведет трансляцию боя.