Российский боец Вячеслав Дацик в беседе с журналистами прокомментировал победу над бразильцем Сауло Кавалари в боксерском поединке на турнире промоушена Pravda. 41-летний Дацик победил нокаутом в первом раунде. Турнир транслировался в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.

«Что-то в бразильских фавелах какие-то слабые грабители, — сказал Дацик. — У нас бы он на [проспекте] Ветеранов долго не проходил по Ленинграду. Если в Питере он пройдется по [проспекту] Ветеранов после 12 — я думаю, там его научат боксировать. Но там он тоже долго не протянет. Там его еще быстрее хлопнут.

Он же назвал меня свиноматкой. Я ему [после боя] объяснил, что в наших лесах кабан — это самое страшное животное. Он даже на медведя кидается и рвет его. Зря он так меня назвал. Я пошел вперед как кабан. Суть он понял. Я ему объяснил, кто он такой".