Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 01:29

Дацик — про бой с Кавалари: «В Питере после 12 ночи его хлопнули бы еще быстрее»

Дацик прокомментировал победу над Кавалари
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Дацик.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Российский боец Вячеслав Дацик в беседе с журналистами прокомментировал победу над бразильцем Сауло Кавалари в боксерском поединке на турнире промоушена Pravda. 41-летний Дацик победил нокаутом в первом раунде. Турнир транслировался в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.
«Что-то в бразильских фавелах какие-то слабые грабители, — сказал Дацик. — У нас бы он на [проспекте] Ветеранов долго не проходил по Ленинграду. Если в Питере он пройдется по [проспекту] Ветеранов после 12 — я думаю, там его научат боксировать. Но там он тоже долго не протянет. Там его еще быстрее хлопнут.

Он же назвал меня свиноматкой. Я ему [после боя] объяснил, что в наших лесах кабан — это самое страшное животное. Он даже на медведя кидается и рвет его. Зря он так меня назвал. Я пошел вперед как кабан. Суть он понял. Я ему объяснил, кто он такой".

Бокс
Вячеслав Дацик
0
Читайте также
Оскорбляла Ефимову и хейтила российский спорт. Как живет дерзкая пловчиха Лилли Кинг?
100-летие «Спартака» - липовое или настоящее? Почему идут споры вокруг дня рождения красно-белого клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Pravda Old School Boxing, 15 апреля: Дацик победил Кавалари и другие бои турнира в Москве
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости