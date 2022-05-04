Альварес: «Бивол реально хорош. Посмотрим, смогу ли я его остановить»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) в преддверии поединка с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) сообщил, что российский боксер похож по стилю с бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34-4). Также он добавил, что его главная задача — не позволить Биволу кидать джеб.

«Бивол реально хорош. Посмотрим, смогу ли я его остановить, — сказал Альварес на церемонии прибытия бойцов в Лас-Вегас. — Он похож на Геннадия Головкина и Сергея Ковалева. У меня богатый опыт боев против стилистически разных боксеров, что делает меня реально классным боксером. Главная задача — убрать джеб Бивола. Я знаю, как это сделать. Думаю, что Бивол будет подготовлен к бою лучше, чем Ковалев. Думаю, он поумнее Ковалева. Однако у них похожие стили: много бросают джеб, к ним тяжело подойти поближе».

Бой Бивола и Сауля Альвареса состоится 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.