Кузьмин рассказал, что нужно Петровскому для победы над Ойялом

Российский боксер Сергей Кузьмин поделился ожиданиями от поединков «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 25 февраля.

По его словам, звезде ММА Магомеду Исмаилову придется очень непросто, так как его соперником будет опытный Оланреваджу Дуродола.

«У Исмаилова это дебют, поэтому это не будет легкой прогулкой. Если Дуродола будет в хороших кондициях, то я думаю, что... у Исмаилова, конечно, есть шанс, но в принципе, как мы видели некоторых людей, которые переходили из единоборств в бокс, то у ребят другая манера ведения поединков. Тут совсем другие кондиции нужны», — цитирует Кузьмина «РЕН ТВ».

По его словам, переход из ММА в бокс не может быть легким.

«Разница в том, что смешанные единоборства — это одна работа, а бокс — это совсем другая. Тут работа руками, постоянное напряжение, давление на соперника, тем более Дуродола такой боксер, с которым минимум рубиться надо, обыгрывать его смысла нет, потому что у Исмаилова не сказать что техника боксерская хорошая. Удары поставлены, но этого в боксе мало. В партер он его в любом случае не сможет перевести в ринге», — отметил Кузьмин.

Он добавил, что отдает предпочтение Дуродоле в этом поединке, потому что Исмаилову придется нелегко. При этом он заявил, что хотел бы увидеть от Лысого Хищника (так называют Исмаилова) хорошую готовность.

«Хотелось бы, чтобы был более динамичный поединок, чтобы Исмаилов был хорошо готов и в хороших кондициях подошел, потому что Дуродола — это не легкая прогулка. Дебютный поединок, и сразу на такого бойца. Поэтому надо быть готовым», — сказал он.

В соглавном бою вечера на ринге появится чемпион мира Марк Петровский и Коллинс Ойял. Кузьмин отмечает, что любительский и профессиональный бокс отличается, поэтому Петровскому легко не будет.

«В принципе, Ойял крепкий, большой, Марк Петровский — чемпион мира на любительском ринге, но это не говорит о том, что он заявит о себе в дебютном бою. Тут сложно сказать, потому что любительский и профессиональный бокс — это почти разные виды спорта. От того, как они подойдут с тренерами к этому бою, будет зависеть исход поединка. Соперник хороший, Марк молодой, целеустремленный, напористый. Бой должен быть интересный», — сказал Кузьмин.

По его словам, он смотрел несколько боев Петровского и отметил для себя его неплохие стороны.

«Марк более подвижен, он идет вперед, старается навязать свою тактику, свой бокс. Нужно в этом весе не пропускать тяжелых ударов, потому что каждый удар может быть решающим. Это мы видели в поединке Ойяла с Шульским. Когда он пропускал и падал, поединок был очень напряженным», — сказал Кузьмин.

Он отметил, что болеть будет за российского бойца.

«Конечно же буду за Марка болеть, потому что он молодой, перспективный. У него все для этого есть», — отметил он.

Напомним, что «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 25 февраля. Главным поединком вечера станет схватка Оланреваджу Дуродолы с Магомедом Исмаиловым. Чемпион мира Марк Петровский сразится с Коллинсом Ойялом в соглавном бою вечера. Также состоится бой Рашид Кодзоев — Ленар Перес (Куба).