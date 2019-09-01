Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Бывший чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри и стал интернациональным чемпионом WBA.

Бой продолжался все 12 раундов. Счет судейских записок 117-111, 117-111, 117-111 в пользу Поветкина.

Поветкин, которому 2 сентября исполнится 40 лет, не выходил на ринг почти год. В сентябре 2018-го в бою за три чемпионских титула россиянин проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде.

Теперь у Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения, у 24-летнего Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и 3 поражения.

Главным событием вечера бокса в Лондоне станет поединок за три титула чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Поветкин — Фьюри, Ломаченко — Кэмпбелл. LIVE! Крутой вечер бокса в Лондоне