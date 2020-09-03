Поветкин передал перчатки с автографом 6-летнему мальчику
16:56
Российский боксер и обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC Александр Поветкин передал перчатки с автографом победителю конкурса РЕН ТВ. Им стал 6-летний мальчик Дима из Курска.
Поветкин обратился к победителю и выразил ему благодарность за поддержку после выигранного боя с Диллианом Уайтом.
— Мне хочется поблагодарить Диму из Курска за поддержку. Желаю тебе здоровья, добра, занимайся, будь сильным! — сказал Поветкин.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/743729-priz-ot-chempiona-povetkin-peredal-perchatki-s-avtografom-malchiku-iz-kurska