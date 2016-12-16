Поветкин оказался на 11,6 кг легче Стиверна

Россиянин Александр Поветкин и канадец Бермейн Стиверн прошли процедуру взвешивания перед боем за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Как сообщает "Р-Спорт", Поветкин оказался на 11,6 кг легче канадца. Вес россиянина составил 101,5 кг, а его соперника – 113,1 кг.

Поединок между ними состоится 17 декабря в Екатеринбурге. В активе Поветкина на профессиональном ринге 30 побед при одном поражении, у Стиверна – 25 побед, два поражения и одна ничья.