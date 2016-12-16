13:15 16 декабря | БОКС — Профессиональный

Поветкин оказался на 11,6 кг легче Стиверна

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Россиянин Александр Поветкин и канадец Бермейн Стиверн прошли процедуру взвешивания перед боем за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Как сообщает "Р-Спорт", Поветкин оказался на 11,6 кг легче канадца. Вес россиянина составил 101,5 кг, а его соперника – 113,1 кг.

Поединок между ними состоится 17 декабря в Екатеринбурге. В активе Поветкина на профессиональном ринге 30 побед при одном поражении, у Стиверна – 25 побед, два поражения и одна ничья.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161216/1113822290.html

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