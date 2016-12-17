Поветкин может провести бой 17 декабря с другим боксером

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что боксер Александр Поветкин может провести бой с другим соперником в случае отказа канадца Бермейна Стиверна. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

– Стиверн может быть заменен на другого боксера в бою с Поветкиным, – цитирует ТАСС Рябинского.