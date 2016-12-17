12:09 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Поветкин может провести бой 17 декабря с другим боксером

0
0
0

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что боксер Александр Поветкин может провести бой с другим соперником в случае отказа канадца Бермейна Стиверна. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

– Стиверн может быть заменен на другого боксера в бою с Поветкиным, – цитирует ТАСС Рябинского.

Опрос

Поветкин провалил допинг-тест. Что это значит для его карьеры?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3882322

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ