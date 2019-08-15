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Поветкин добровольно сдаст допинг-тесты перед и после боя с Хьюи Фьюри

15 августа 2019, 13:52

Россиянин Александр Поветкин пройдет тесты на допинг перед и после боя с британцем Хьюи Фьюри, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя команды «Мир бокса» Вадима Корнилова. Поветкин и Фьюри вступили в программу Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). Бой пройдет 31 августа в Лондоне.

— Тестирование VADA идет во время подготовки к бою и после поединка. Заранее неизвестно, сколько будет сдано проб, — сказал Корнилов.

В 2016 году у Поветкина сорвались два боя — с Деонтеем Уайлдером и Бермейном Стиверном из-за положительных допинг-проб.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6764736

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