Боксер Василий Ломаченко поделился планами на год

Двукратный олимпийский и бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, сколько боев собирается провести в этом году.

«До конца года планирую еще один бой, может быть, два. Все зависит от здоровья и от того, сможет ли телевидение дать даты.

У меня в контракте прописано количество боев, но сейчас мы не можем на это опираться, потому что по прошлому опыту я тоже много чего себе выстраивал, но случилось то, что случилось. У меня еще год контракта с Top Rank, который закончится летом 2022 года», – сказал Ломаченко в прямом эфире LomUs в Instagram.

Ломаченко проведет поединок против Масаеши Накатани 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).