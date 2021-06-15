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Боксер Василий Ломаченко поделился планами на год

15:00
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Двукратный олимпийский и бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, сколько боев собирается провести в этом году.

«До конца года планирую еще один бой, может быть, два. Все зависит от здоровья и от того, сможет ли телевидение дать даты.

У меня в контракте прописано количество боев, но сейчас мы не можем на это опираться, потому что по прошлому опыту я тоже много чего себе выстраивал, но случилось то, что случилось. У меня еще год контракта с Top Rank, который закончится летом 2022 года», – сказал Ломаченко в прямом эфире LomUs в Instagram.

Ломаченко проведет поединок против Масаеши Накатани 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/CQEhYV6HLHK/

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