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Пономарев — о бое Емельяненко против Еркаева: «А послезавтра он подерется с директором «Красного & Белого?»

Пономарев поделился мнением о бое Емельяненко против Еркаева
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев раскритиковал Александра Емельяненко за согласие на бой против основателя поп-ММА промоушена Arena Сергея Еркаева.

«Зачем выходить против людей, чьи фамилии я даже не знаю. Зачем? С каким-то организаторами промоушенов... А послезавтра с кем он выйдет? С директором «Красного & Белого» что ли!?», — сказал Пономарев в интервью «СЭ».

Емельяненко и Еркаев подерутся в главном событии турнира Arena, который состоится 6 ноября в Москве.

24 сентября Емельяненко нокаутом уступил Вячеславу Дацику.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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