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Давид Аванесян проведет бой с чемпионом мира по версии WBO Теренсом Кроуфордом

Мария Гусева
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Российский боксер Давид Аванесян, выступающий в полусреднем весе, проведет бой с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), американцем Теренсом Кроуфордом, сообщает ESPN.

Поединок пройдет 10 декабря в Омахе (штат Небраска, США).

На счету 34-летнего Аванесяна 29 побед, 17 из которых нокаутом, 3 поражения и 1 ничья.

35-летний Кроуфорд на профессиональном ринге одержал победу в каждом из 38 поединков (29 — нокаутом).

Бокс
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