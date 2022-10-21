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Пономарев — о повторном проигрыше Емельяненко Дацику: «Сане пора завязывать. Ему лучше вести праздники»

Пономарев поделился мнением о повторном проигрыше Емельяненко Дацику
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Григорий Пономарев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев отреагировал на поражение Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика в символическом реванше в рубрике «минутка» на пресс-конференции Hardcore Boxing.

Ранее Емельяненко провел минутный спарринг с Дациком, в очередной раз уступив Дацику и оказавшись в нокдауне.

«Завязывать надо Сане с этим делом, — сказал Пономарев «СЭ». — Отношусь к Сане очень тепло, поэтому мой совет, что нужно завязывать. Он хороший парень, добрый и открытый, хоть и со своими тараканами... Он уже может не драться. Ему можно просто праздники вести. Ему можно, я не знаю, свою «синюю» организацию открыть. У братьев Диас по джиу-джитсу обкуриваются, а у него пусть оббухиваются».

24 сентября в главном событии турнира Hardcore Boxing в Москве Емельяненко за 13 секунд проиграл нокаутом Дацику.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
Григорий Пономарев
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