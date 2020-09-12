Известный российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал состояние британского боксера Усмана Садика, который был госпитализирован после боя с россиянином Федором Чудиновым. Турнир прошел в пятницу вечером в подмосковных Химках.

«Мы вчера все увидели, как он неуверенно шел после боя. Главное, ему была оказана немедленная медицинская помощь. Садик госпитализирован в институт Склифосовского. Сейчас решаем вопросы, сколько времени он проведет в клинике, — сказал Хрюнов в комментарии телеканалу РЕН. — Главное, что здоровью ничего не угрожает. Но есть типичные повреждения, которые спортсмены получают после такого нокаута. Какие прогнозы? Ну пока мы рекомендуем Садику неделю остаться здесь».

Чудинов нокаутировал Садика в 12-м раунде, судья остановил бой. Спустя час после поединка британцу стало плохо во время прохождения допинг-контроля, ему вызвали скорую помощь.

По данным Telegram-канала 112, Садик в институт Склифосовского поступил в 5.30 утра, в отделение 1 нейрохирургии. По неподтвержденной информации, у британца сотрясение тяжелой степени, но угрозы жизни нет, а потому он находится в обычной палате.