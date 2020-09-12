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«Помощь оказана вовремя». Хрюнов — о состоянии Садика после боя с Чудиновым

12:50
Умар Садик проиграл Федору Чудинову техническим нокаутом. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Умар Садик проиграл Федору Чудинову техническим нокаутом. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал состояние британского боксера Усмана Садика, который был госпитализирован после боя с россиянином Федором Чудиновым. Турнир прошел в пятницу вечером в подмосковных Химках.

11&nbsp;сентября. Химки. Федор Чудинов против Умара Садика.Спасибо, что живой. Чудинов победил британца, который напугал весь зал

«Мы вчера все увидели, как он неуверенно шел после боя. Главное, ему была оказана немедленная медицинская помощь. Садик госпитализирован в институт Склифосовского. Сейчас решаем вопросы, сколько времени он проведет в клинике, — сказал Хрюнов в комментарии телеканалу РЕН. — Главное, что здоровью ничего не угрожает. Но есть типичные повреждения, которые спортсмены получают после такого нокаута. Какие прогнозы? Ну пока мы рекомендуем Садику неделю остаться здесь».

Чудинов нокаутировал Садика в 12-м раунде, судья остановил бой. Спустя час после поединка британцу стало плохо во время прохождения допинг-контроля, ему вызвали скорую помощь.

По данным Telegram-канала 112, Садик в институт Склифосовского поступил в 5.30 утра, в отделение 1 нейрохирургии. По неподтвержденной информации, у британца сотрясение тяжелой степени, но угрозы жизни нет, а потому он находится в обычной палате.

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