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Поединок Чудинова и Чилембы завершился вничью

01:28
Поединок Чудинова и Чилембы завершился вничью. Фото Twitter
Поединок Чудинова и Чилембы завершился вничью. Фото Twitter

Поединок по правилам бокса в вечере боев «Бойцовский клуб РЕН ТВ» между российским боксером Федором Чудиновым и малавийцем Айзеком Чилембой завершился вничью.

Поединок продолжался все 10 раундов.

Этот бой стал для 33-летнего Чудинова 26-м в профессиональной карьере. В предыдущих поединках он одержал 23 победы, из них — 16 нокаутом. На счету 33-летнего Чилембы 26 побед, 7 поражений и 3 ничьи.

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