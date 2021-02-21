Поединок Чудинова и Чилембы завершился вничью

Поединок по правилам бокса в вечере боев «Бойцовский клуб РЕН ТВ» между российским боксером Федором Чудиновым и малавийцем Айзеком Чилембой завершился вничью .

Поединок продолжался все 10 раундов.

Этот бой стал для 33-летнего Чудинова 26-м в профессиональной карьере. В предыдущих поединках он одержал 23 победы, из них — 16 нокаутом. На счету 33-летнего Чилембы 26 побед, 7 поражений и 3 ничьи.