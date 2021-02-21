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Кокляев решением судей победил Тарасова

00:18
Михаил Кокляев победил Артема Тарасова. Фото "СЭ"
Михаил Кокляев победил Артема Тарасова. Фото "СЭ"
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Сторгмен Михаил Кокляев победил видеоблогера и бойца ММА Артема Тарасова в поединке по правилам бокса в вечере боев «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

42-летний Кокляев одержал победу над 30-летним Тарасовым решением судей.

Главным событием вечера боев станет поединок Федора Чудинова и Айзека Чилембы.

В ноябре 2019 года Кокляев проиграл Александру Емельяненко в первом раунде боксерского боя.

Трансляция «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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