Кокляев решением судей победил Тарасова

Сторгмен Михаил Кокляев победил видеоблогера и бойца ММА Артема Тарасова в поединке по правилам бокса в вечере боев «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

42-летний Кокляев одержал победу над 30-летним Тарасовым решением судей.

Главным событием вечера боев станет поединок Федора Чудинова и Айзека Чилембы.

В ноябре 2019 года Кокляев проиграл Александру Емельяненко в первом раунде боксерского боя.

Трансляция «Бойцовского клуба РЕН ТВ»