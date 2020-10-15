Пирог считает, что у Гассиева больше шансов на победу, чем у Сефери

Российский боксер Дмитрий Пирог дал прогноз на поединок за чемпионский пояс WBA International между Муратом Гассиевым и албанцем Сефером Сефери.

— Шанс есть прежде всего потому, что он — ярко выраженный нокаутер, — приводит «РЕН ТВ» слова Пирога. — Мурат готовился к парню, который очень много перемещался, хорошая техника защиты, соответственно, можно было ожидать, что бой после длительной паузы в карьере затянется на все раунды. И это было бы здорово и хорошо, потому что после простоев необходимо всю дистанцию пройти. Но сейчас изменения произошли, и боксер из Албании — ярко выраженный панчер. Совсем другой рисунок боя будет. И Мурату придется себя вести иначе.

У Мурата навыки немножко притупились за два года, может быть разный исход боя. Но в то же время этот бой не пройдет всю дистанцию. Два ярко выраженных нокаутера встречаются, кто первый попадет. Думаю, что у Мурата намного больше шансов, он очень прилежно относится к подготовке к каждому бою.

У Сефери весь бокс построен, чтобы в удар вложиться. Если в первых раундах Мурат не пропустит «шального удара», то я уверен, что он разберется, защита у него в разы лучше, чем у соперника.

Бой Гассиева и Сефери пройдет 31 октября в Сочи.