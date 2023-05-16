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16 мая, 10:30

Переговоры Усика и Дюбуа зашли в тупик

Давид Хачатрян
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Переговоры по поводу объединительного поединка за титул между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) и обладателем пояса WBA World британцем Даниэлем Дюбуа (19-1) практически прекращены, сообщает издание BoxingScene.

30-дневный период на переговоры, отведенный сторонам, закончился 2 мая, так и не достигнув соглашения или надежды на какой-либо прогресс. 25 мая будут проведены промоутерские торги, подтвердил представитель WBA.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Дюбуа в прошлом бою одолел Кевин Лерена (28-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го в Лондоне, Великобритания.

Александр Усик
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