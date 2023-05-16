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16 мая, 08:25

Эй Джей Макки хочет провести выставочный бой против Флойда Мейвезера

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (20-1) заявил, что готов побоксировать, особенно если напротив него будет стоять экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0).

«Я хочу подраться с Флойдом! Он величайший, как и я. Разделить с ним ринг — это нечто особенное, это ни с чем несравнимые ощущения, понимаете? В MMA не так много людей, с которыми было бы за честь разделить октагон. А так... Мне все равно, я буду драться с кем угодно», — сказал Макки JN MEDIA.

В начале года Макки подписал с Bellator многолетний контракт на несколько боев. Кроме того, он идет на серии из двух побед. 31 декабря 2022-го он одолел Роберто де Соузу (14-2) единогласным решением судей (1-0, 1-0, 1-0). Бой прошел на Rizin FF — Rizin 40: Bellator MMA vs. Rizin в Японии.

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
Эй Джей Макки
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