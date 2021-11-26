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Павел Шульский победил в дебютном бою в профессиональном боксе

26 ноября, 23:41

Звезда кулачных боев Павел Шульский в дебютном поединке в профессиональном боксе победил Коллинса Ояла (6-2) раздельным решением судей.

Бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходил в супертяжелом весе. По итогам 6 раундов судьи отдали победу россиянину: 57-56, 56-55, 56-57.

Вечер бокса в Москве показывает РЕН ТВ, также поединки можно посмотреть на Youtube-канале «СЭ» «Ушатайка».

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