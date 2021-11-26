Наврузов и Орлов дали комментарии перед боем и едва не подрались на пресс-конференции

Гаджи Наврузов и Евгений Орлов едва не подрались на пресс-конференции. Бойцов удалось вовремя разнять.

Общий вес спортсменов — более 250 килограммов.

«Если он хочет драку, значит, будет драка. Он просто немного не понимает, с кем связался. Я могу драться и не драться, и убивать, и все, что хочешь. Я профессионал!» — сказал Евгений «Молекула Ада» Орлов.

«Да он ляжет сразу же. Вы видели, он медленный какой», — Гаджи «Автомат» Наврузов.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск. Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».