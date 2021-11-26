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Наврузов и Орлов дали комментарии перед боем и едва не подрались на пресс-конференции

Гаджи «Автомат» перед боем с «Молекулой Ада» устроили потасовку
19:11
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Гаджи Наврузов и Евгений Орлов едва не подрались на пресс-конференции. Бойцов удалось вовремя разнять.

Общий вес спортсменов — более 250 килограммов.

«Если он хочет драку, значит, будет драка. Он просто немного не понимает, с кем связался. Я могу драться и не драться, и убивать, и все, что хочешь. Я профессионал!» — сказал Евгений «Молекула Ада» Орлов.

«Да он ляжет сразу же. Вы видели, он медленный какой», — Гаджи «Автомат» Наврузов.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск. Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/908004-gadzhi-avtomat-pered-boem-s-molekuloi-ada-da-on-liazhet-srazu-zhe

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Виктория Кравченко все материалы автора
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