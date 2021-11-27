«Автомат» Наврузов победил «Молекулу Ада» Орлова на турнире РЕН ТВ

Звезда кулачных боев Гаджи «Автомат» Наврузов в дебютном поединке в профессиональном боксе раздельным решением судей победил Евгения «Молекулу Ада» Орлова.

Бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходил в супертяжелом весе. По итогам 4 раундов судьи отдали победу Наврузову: 40-36, 39-37, 38-38.

Для ветерана бокса и кикбоксинга 43-летнего Орлова это 17-е поражение в карьере при 17 победах и 1 ничьей.

Вечер бокса в Москве показывает РЕН ТВ, также поединки можно посмотреть на Youtube-канале «СЭ» «Ушатайка».