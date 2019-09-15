Отец Фьюри опасается, что травма в поединке с Уаллином может стоить Тайсону карьеры и винит в этом команду боксера

Джон Фьюри, отец британского боксера тяжелого веса Тайсона Фьюри недоволен тем, как его сын провел бой с Отто Уаллином. Он считает, что спортсмен был недостаточно подготовлен. Фьюри победил Уаллина единогласным решением судей, но получил два серьезных рассечения и был госпитализирован.

— Это худший бой Тайсона, который я видел, — цитирует отца боксера BoxingScene. — Я горжусь тем, что он проявил волю к победе, но, честно говоря, не все хорошо. Быть в таком состоянии после восьми недель тренировочного лагеря... Казалось, что после второго раунда у него уже ничего не было. Его силы закончились, он был слаб как котенок с первого раунда. Была бы моя воля, вся команда Тайсона ушла бы. Если так будет продолжаться и дальше, то его карьера закончится. Его воля к победе беспрецедентна, но он приложил немало усилий для этого. Как человек с таким ограниченным набором способностей, как Уаллин, мог пробивать так близко? Такое повреждение могло бы завершить его карьеру. Возможно, ему понадобится операция.

Следующим соперником Тайсона Фьюри должен стать Деонтей Уайлдер. Бой намечен на 22 февраля 2020 года.