Отец Фьюри оценил бой Тайсона с Нганну: «Это будет веселая ночка»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), считает, что поединок его сына и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) продаст много трансляций.

«Это замечательно. Хороший бизнес, хороший заработок и нас ждет веселая ночь, а это то, что нужно Тайсону. Это кроссовер-бой, и я думаю, что этот поединок соберет много зрителей. Что я думаю о подготовке к бою Нганну? Ничего. Невозможно имитировать его стиль. Несмотря на выставочные правила, на ринге схлестнутся два гиганта. Это будет веселая ночка», — сказал Фьюри изданию Free Bets Ireland.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.