Усик: «В супертяжелом весе меня боятся больше всего»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) заявил, что его боятся больше, чем экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2).

«Кто бугимен в супертяжелом весе? Это я, меня больше всего боятся. Мне вообще не нужно их пугать — они сами себя пугают. Страх есть у всех людей, абсолютно у всех. Страха нет только у сумасшедшего. Оба человека, которые выходят на ринг, боятся, и это нормально», — сказал Усик в интервью DAZN.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.