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Сегодня, 18:22

Определилась новая дата боя Артура Бетербиева и Каллума Смита

Руслан Минаев
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Артур Бетербиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стала известна новая дата поединка Артура Бетербиева и Каллума Смита. Поединок за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF пройдет 13 января 2024 года, сообщает в Twitter пресс-служба промоутерской компании Top Rank.

Бетербиев и Смит должны были подраться 19 августа в Квебеке, Канада, но у россиянина возникли проблемы со здоровьем и бой был перенесен.

На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Смиту 33 года, в его активе 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение.

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (23-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
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