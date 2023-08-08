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Сегодня, 16:20

Тайсон Фьюри задумался о завершении карьеры: «У меня много детей, и мне нужно быть в здравом уме»

Давид Хачатрян
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Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что не собирается затягивать с завершением карьеры.

«Кто знает, сколько мне осталось. Может быть, недолго, может быть, год, может быть, два года, может быть, один бой — кто знает? — сказал Фьюри в интервью Heart Breakfast. — Одно я знаю точно — я буду наслаждаться каждой минутой, которая у меня осталась, каждым боем, который у меня остался, я буду получать удовольствие от всего этого. Я хочу, чтобы мои дети были рядом, чтобы мои маленькие мальчики сопровождали меня и все такое, и я очень доволен тем, что живу свою лучшую жизнь.
Я думаю, что каждый боец знает, когда пора уходить. В любом случае они всегда затягивают с этим, но я уверен, что приму правильное решение. Как вы знаете, мне есть чем заняться в жизни. У меня много детей, и мне нужно быть в здравом уме. Мне не нужны травмы и прочее».

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Тайсон Фьюри
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