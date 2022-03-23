ONE Championship показала новый дизайн чемпионского пояса. Это самый тяжелый пояс среди всех лиг

Сингапурская лига ONE Championship заключила многолетнее сотрудничество с премиальным американским брендом TUMI. В частности, бренд создал новый дизайн чемпионского пояса организации. Вес титула составил 11,97 кг. Глава лиги Чатри Ситиодтонг заявил на YouTube-канале лиги, что это самый тяжелый пояс чемпиона среди всех организаций.

Первые пояса нового образца будут вручены победителям титульных боев на турнире One X, который состоится 26 марта в Калланге, Сингапур. На турнире запланированы два титульных боя: Анджела Ли и Нонг Штамп проведут бой в соломенном весе, а Адриано Мораес сразится с Юя Вакамацу в легчайшем весе.