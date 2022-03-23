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Сегодня, 20:43

ONE Championship показала новый дизайн чемпионского пояса. Это самый тяжелый пояс среди всех лиг

ONE Championship показала новый дизайн чемпионского пояса
Давид Хачатрян
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Сингапурская лига ONE Championship заключила многолетнее сотрудничество с премиальным американским брендом TUMI. В частности, бренд создал новый дизайн чемпионского пояса организации. Вес титула составил 11,97 кг. Глава лиги Чатри Ситиодтонг заявил на YouTube-канале лиги, что это самый тяжелый пояс чемпиона среди всех организаций.

Первые пояса нового образца будут вручены победителям титульных боев на турнире One X, который состоится 26 марта в Калланге, Сингапур. На турнире запланированы два титульных боя: Анджела Ли и Нонг Штамп проведут бой в соломенном весе, а Адриано Мораес сразится с Юя Вакамацу в легчайшем весе.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pIgBuWtlT-Q
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