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«Есть волнение, но тревоги нет». Костя Цзю — о предстоящем бое сына Тимофея

Костя Цзю поделился эмоциями перед предстоящим боем сына
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю дал комментарий по поводу предстоящего боя своего сына Тимофея с 34-летним американцем Терреллом Гуше.

«Не могу сказать, что есть какая-то тревога перед боем Тимофея. Именно тревоги никогда нет. Волнение — да, это более подходящее слово. Оно всегда присутствует.

Сильная сторона Гуше — это умный, думающий боец. Он хорошо понимает, что делает в ринге. Такое свойство далеко не у всех боксеров встречается", — рассказал Костя Цзю «Чемпионату».

Напомним, 17 ноября 2021 года в Сиднее (Австралия) единогласным решением судей Цзю победил опытного японца Такеши Иноуэ и завоевал титул Азиатско-Тихоокеанского чемпиона по версии WBO Asia Pacific, а также защитил свой титул чемпиона по версии WBO Global (6-я защита Цзю) в 1-м среднем весе.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-4644265-est-volnenie-no-trevogi-net-kostya-czyu-o-predstoyaschem-boe-syna-timofeya.html
Костя Цзю
Тим Цзю
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