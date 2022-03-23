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Сегодня, 17:59

Валуев рассказал, чего ждет от поединка Тима Цзю с Тереллом Гуше

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка между австралийским боксером российского происхождения Тимом Цзю и американцем Терреллом Гуше.

«Жду хорошего боя от обоих боксеров, особенно от Тима. Он демонстрирует хороший рост, ему нужно расти над собой и дальше. Если победит, то, надеюсь, ему дадут еще более опасного соперника», — приводит «Чемпионат» слова Валуева.

Поединок между Тимом Цзю и Терреллом Гуше пройдет в ночь с 25 на 26 марта по московскому времени и станет главным событием боксерского вечера в Миннеаполисе (США).

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю. На счету 27-летнего Цзю-младшего 20 побед в 20 боях в профессиональном боксе.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-4644055-valuev-podelilsya-ozhidaniyami-ot-boya-timofej-czyu-terrell-gushe.html
Бокс
Николай Валуев
Тим Цзю
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