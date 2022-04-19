Мага Исмаилов: «Хочу подраться с Минеевым по правилам бокса»

Российский боец Магомед Исмаилов заявил, что третий бой против чемпиона лиги AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева — это лишь вопрос времени.

«С кем подраться по правилам бокса? Минеев. Почему нет? Интересно же, — сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу «HardNews». — Он же ударник, мастер спорта по боксу, кикер. Его территория. Можно и в ММА порешать. Третье противостояние — хоть в боксе, хоть в ММА. Я же это все так не оставлю. Нет, если в третий раз проиграю, то признаю, что он лучше меня как спортсмен, как боец, и этот разговор можно будет закрыть».

Первый бой между Исмаиловым и Минеевым закончился ничьей на AMC Fight Nights в октябре 2018 года, а спустя ровно три года Минеев одержал победу техническим нокаутом в 3-м раунде.