Мексиканские боксеры-тяжеловесы сломали ринг во время боя. Видео

Во время боя мексиканских боксеров тяжеловесов Алехандро де ла Торре (44 года, 2-11) и Эрика Молины (39 лет, 28-7) сломался ринг. Поединок прошел в Матаморосе (Тамаулипас, Мексика).

Во втором раунде де ла Торре стал клинчевать Молину у канатов. После этого один из столбов, на которых держатся канаты, отвалился и боксеры рухнули вниз — за пределы ринга.

CRAZY scene last night in Matamoros, Mexico as 44yr old heavyweight Alejandro de la Torre (2-11) rams 39yr old Eric «Little Drummer Boy» Molina (28-7) through the ropes in the 2nd!



After a 2 hour delay — Molina got the victory



Thanks to @BigT7457 & Boxing King Media! pic.twitter.com/cfWJoF9DYv — Tim Boxeo (@TimBoxeo) August 29, 2021

Молина — американо-мексиканский боксер, бывший претендент на титулы WBC и IBF в супертяжелом весе. В 2015 году он проиграл нокаутом Деонтею Уайлдеру, а в 2016-м — Энтони Джошуа.