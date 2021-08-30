Мексиканские боксеры-тяжеловесы сломали ринг во время боя. Видео
15:00
Во время боя мексиканских боксеров тяжеловесов Алехандро де ла Торре (44 года, 2-11) и Эрика Молины (39 лет, 28-7) сломался ринг. Поединок прошел в Матаморосе (Тамаулипас, Мексика).
Во втором раунде де ла Торре стал клинчевать Молину у канатов. После этого один из столбов, на которых держатся канаты, отвалился и боксеры рухнули вниз — за пределы ринга.
Молина — американо-мексиканский боксер, бывший претендент на титулы WBC и IBF в супертяжелом весе. В 2015 году он проиграл нокаутом Деонтею Уайлдеру, а в 2016-м — Энтони Джошуа.
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