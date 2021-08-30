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Мексиканские боксеры-тяжеловесы сломали ринг во время боя. Видео

15:00
Мексиканские боксеры-тяжеловесы сломали ринг.
Мексиканские боксеры-тяжеловесы сломали ринг.
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Во время боя мексиканских боксеров тяжеловесов Алехандро де ла Торре (44 года, 2-11) и Эрика Молины (39 лет, 28-7) сломался ринг. Поединок прошел в Матаморосе (Тамаулипас, Мексика).

Во втором раунде де ла Торре стал клинчевать Молину у канатов. После этого один из столбов, на которых держатся канаты, отвалился и боксеры рухнули вниз — за пределы ринга.

Молина — американо-мексиканский боксер, бывший претендент на титулы WBC и IBF в супертяжелом весе. В 2015 году он проиграл нокаутом Деонтею Уайлдеру, а в 2016-м — Энтони Джошуа.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TimBoxeo/status/1432023688199688196

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Илья Андреев все материалы автора

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